Что делать, если фонд капремонта подал на вас в суд?

Взносы на капремонт общего имущества в МКД – больная тема для многих жителей многоквартирных домов. Долги появляются по разным причинам. Кому-то нечем платить, а кто-то из принципа игнорирует требования об уплате и выбрасывает квитанции в урну. Оплачивать задолженность все равно придется. Однако в каких-то случаях нужно будет оплатить долг полностью, а где-то можно попробовать снизить размер платежа. Каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально.

Приказное производство

Если вы получили судебный приказ о взыскании долга по уплате взносов на капремонт и не хотите дальнейшего разбирательства с судебными приставами, нужно этот приказ отменить. Делается это очень просто. В течение 10 дней с момента получения копии судебного приказа вам нужно направить на него возражения. Причину несогласия с приказом объяснять суду не нужно.

Документ можно отправить в судебный участок обычной почтой, а лучше принести самостоятельно. Суд будет обязан учесть ваши возражения и отменит судебный приказ.

Исковое производство

После отмены приказа взыскатель платежей имеет право на повторное обращение в суд, но уже в порядке искового производства.

Эта процедура более длительная по сравнению с вынесением приказа. После получения на руки повестки с копией иска и приложенных документов нужно внимательно их изучить. Бодаться с мировым судьей, доказывая незаконность взносов на капремонт, не стоит.

Все аргументы по поводу добровольности платежей в некоммерческую организацию, отсутствия договора и т.д., бессмысленны, поверьте. Дело в том, что Верховный и Конституционный суды уже чётко озвучили свою позицию по данному вопросу. И мировой судья судебного участка провинциального города не будет принимать решение в разрез с мнением вышестоящих судов.

В случае искового производства можно попытаться уменьшить взыскиваемую сумму. Как это сделать?

1. Внимательно проверьте, за какой период предъявлено требование взыскания. Если более чем за три года на момент обращения истца в суд, тогда следует заявить ходатайство о применении сроков исковой давности в соответствии со ст. 196 ГК РФ. Например, фонд капремонта хочет взыскать платежи за период с октября 2014 по октябрь 2017 года. А обратился он с иском в суд 19 октября 2018 года.

Срок для взыскания платежей за период с октября 2014 по сентябрь 2015 года истцом пропущен. Значит можно написать заявление о применении сроков исковой давности, поскольку истец их пропустил. Если срок исковой давности действительно пропущен, суд будет обязан отменить требования истца и удовлетворит его иск лишь частично.

2. Проверьте, не было ли уплаты взносов на капремонт за период, который хотите оспорить, вами или членами вашей семьи. Это очень важно. Поскольку даже один платеж свидетельствует о признании вами долга. А значит оплатить задолженность нужно будет в полном объеме.

Запомните!

1. Чтобы подать заявление о применении сроков исковой давности, необходимо лично присутствовать в суде при рассмотрении дела. В противном случае, суд решит взыскать вашу задолженность в полном объеме.

2. Заявлять о пропуске истцом сроков исковой давности нужно до вынесения судом решения. Заявить можно и устно, но лучше в письменном виде.

3. Даже если сумма платежа будет уменьшена, оставшуюся часть все равно придется оплатить. Хотите вы этого или нет.